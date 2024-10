Battipaglia: controlli dei carabinieri, multati gli automobilisti al cellulare Sequestrati hashish e marijuana

Lo scorso 18 ottobre, a Battipaglia, i Carabinieri della locale Compagnia hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio. Il

controllo dei Carabinieri, che ha visto l’impiego di personale delle Stazioni del luogo, della Sezione Radiomobile e di quella Operativa del Norm, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché ha previsto l’impiego di militari del N.I.L., specializzati per la verifica del rispetto delle norme a tutela del lavoro.

Nel corso dell’operazione, che ha impiegato un dispositivo composto da diverse pattuglie e dalla Stazione Mobile Carabinieri, sono stati controllati 43 veicoli, identificate 78 persone e comminate 9 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, anche per il mancato uso delle cinture di sicurezza nonché per l’utilizzo del cellulare alla guida; un ciclomotore, già in fermo amministrativo per mancata copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro amministrativo per confisca. Nel corso dell’operazione sono stati anche amministrativamente sequestrati quantitativi di droga del tipo hashish e marijuana e due assuntori sono stati segnalati al Prefetto.