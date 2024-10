Intascano contributi da Bruxelles: quattro imprenditori agricoli nel mirino Sigilli a beni per quasi mezzo milione di euro

Quasi mezzo milione di euro sequestrati a quattro imprenditori agricoli salernitani, accusati di aver percepito indebitamente i contributi previsti dall'Unione Europea. La Guardia di finanza ha dato esecuzione alla misura cautelare nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Europea EPPO (European Public Prosecutor’s Office) - Ufficio di Napoli.

Sigilli ad oltre 470mila euro, previsti dal Piano Sviluppo Rurale Campania - “Progetto Integrato Giovani”. Diverse le irregolarità riscontrate dagli inquirenti.

In primis, una estensione di superfici superiori a quelle effettive, al fine di aumentare la dimensione economica dell’azienda agricola, così da raggiungere e superare i requisiti minimi previsti dal bando per l’utile inserimento in graduatoria. Circostanza, questa, confermata dai sopralluoghi effettuati dai militari. Di qui il sequestro disposto dal gip, che ha confermato le ipotesi investigative della Procura europea.