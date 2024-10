Nocera Inferiore, bimba morta a sei giorni: indagati i genitori Si tratta di un atto dovuto per consentire di nominare un consulente per l'autopsia

Proseguono le indagini per provare a ricostruire le cause del decesso della bimba morta nell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore sei giorni dopo la sua nascita. La Procura di Nocera Inferiore oggi conferirà l'incarico per l'autopsia che servirà ad appurare i motivi della morte. Il pubblico ministero - come riporta il quotidiano “Il Mattino - ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della piccola. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale. Tuttavia, per il momento, si tratta di un atto dovuto, anche per consentire alla famiglia di nominare un proprio consulente.

Gli agenti del commissariato di Polizia di Nocera Inferiore, con il supporto della scientifica, hanno acquisito indumenti, federe e lenzuola nell'abitazione della coppia, al fine di individuare eventuali elementi che possano restituire un quadro più chiaro. Soltanto l'autopsia, tuttavia, potrà chiarire le cause della morte.

La piccola era nata all'ospedale di Aversa, struttura dalla quale era stata dimessa dopo tre giorni. Lo scorso 17 ottobre i genitori della bimba hanno notato che faceva fatica a respirare. Da lì l'allarme lanciato, l'arrivo del 118, i tentativi di rianimazione e la corsa in ospedale per provare a salvare la vita alla piccola che, purtroppo, è deceduta poco dopo l'arrivo all'Umberto I. Ora sarà l'autopsia a chiarire cosa sia accaduto.