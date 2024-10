Ex capostaff sindaco Alfieri arrestato, Riesame si riserva Nei prossimi giorni la decisione del Tribunale

Si conoscera' nei prossimi giorni, probabilmente gia' all'inizio della prossima settimana, la decisione del Tribunale del Riesame di Salerno dopo l'udienza di oggi per Andrea Campanile, dipendente del Comune di Capaccio Paestum che faceva parte dello staff del sindaco e presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri che e' sospeso dai suoi incarichi.

Campanile - per il quale il gip il 3 ottobre scorso aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari - e Alfieri - per il quale era stata disposta la misura cautelare in carcere (l'udienza al Riesame e' in programma lunedi' prossimo) - sono due dei sei indagati dalla Procura di Salerno nell'ambito di un'inchiesta che ipotizza, a vario titolo, reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e turbata liberta' degli incanti. Andrea Campanile e' difeso dall'avvocato Cecchino Cacciatore.