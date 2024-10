Ricercato in Moldavia, rintracciato a Felitto dai carabinieri Lo straniero arrestato dai militari

Il 26 ottobre scorso a Felitto i carabinieri della stazione di Castel San Lorenzo hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa a fini estradizionali in ottemperanza alla richiesta presentata alle Autorità italiane dal Ministero della Giustizia della Moldavia, dalla Corte d’Appello di Venezia.

Il provvedimento riguarda un 34enne moldavo ricercato perché condannato in via definitiva nel suo paese di origine per “furto”.

Lo straniero, mentre era alla guida di un veicolo, è stato bloccato dai Carabinieri durante un servizio notturno di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e successivamente condotto presso la casa circondariale di Salerno.