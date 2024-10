Roccapiemonte, investita da auto: muore in ospedale 67enne di Castel San Giorgio La vittima è la farmacista Antonietta Pecoraro

Ennesima tragedia sulle strade della provincia di Salerno. A perdere la vita è stata una farmacista 67enne, Antonietta Pecoraro, investita in via Della Libertà a Roccapiemonte. La donna, residente a Castel San Giorgio, ieri sera era giunta in gravi condizioni nell'ospedale “Umberto” I di Nocera Inferiore. Ricoverata in prognosi riservata, è deceduta questa mattina a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto. La 67enne, per cause ancora in corso di accertamento, è stata investita da una Nissan Qashqai guidata da un 41enne. L'uomo è risultato negativo ai test tossicologici e alcolemici. La salma della vittima si trova ora presso l'obitorio dell'ospedale di Nocera Inferiore, a disposizione dell'autorità giudiziaria che nelle prossime ore potrebbe disporre l'autopsia. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino che, d'intesa con la Procura di Nocera Inferiore, sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'ennesima tragedia sulle strade.

Il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano ha espresso sui social il suo cordoglio. "Il sindaco, i componenti dell’Amministrazione e tutti i cittadini di Roccapiemonte, sono vicini al dolore che ha colpito la famiglia della dottoressa Antonietta Pecoraro, deceduta dopo essere stata investita in via della Libertà - strada Provinciale SP 104. Continuiamo a segnalare da anni la pericolosità di questa strada, con la Provincia di Salerno bisogna trovare una soluzione per limitare la velocità e la pericolosità di un’arteria sempre molto trafficata, anche da mezzi pesanti. Faremo di tutto per cercare di mitigare il rischio, dopo aver chiesto e ottenuto l’installazione negli anni scorsi di un impianto semaforico” ha dichiarato il sindaco.