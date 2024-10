Pura sull'A2 allo svincolo per Pontecagnano: auto in fiamme Il conducente è riuscito ad uscire dal veicolo, sul posto i vigili del fuoco

Paura questa mattina sulla A2 in direzione sud, prima dello svincolo di Pontecagnano Faiano. Per cause ancora non chiare un'auto ha preso fuoco improvvisamente. Il conducente è riuscito appena in tempo a fermarsi sulla piazzola di emergenza, uscendo dall'abitacolo prima che la vettura fosse avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Salerno che hanno spento il rogo che sarebbe partito dal vano motore. I rilievi sono stati poi effettuati dalla Polizia Stradale. Illeso l'uomo alla guida dell'auto.