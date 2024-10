Casa lager per anziani, il sindaco Salerno: "Una storia raccapricciante" Le politiche sociali del Comune si sono subito attivate per collocare altrove gli ospiti

"Quella emersa dall'operazione dei carabinieri è una storia raccapricciante. Non capisco come sia possibile tutto questo. Circa una quarantina di anziani erano ospitati in una struttura residenziale della nostra città. Alcuni di loro hanno subito maltrattamenti. Si tratta di una struttura che agisce in regime privatistico". Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a proposito del blitz dei Nas in una struttura di accoglienza in località "Cappelle".

"Uuna volta appresa la notizia, il settore Politiche Sociali del Comune di Salerno si è attivato per collocare altrove gli anziani che non hanno una rete familiare su cui fare affidamento. Era per noi doveroso agire anche se non rientrava nelle nostre competenze specifiche su questa struttura che definirei un lager. Il mio plauso va all'Arma dei Carabinieri che mantiene sempre alta l'attenzione su ogni tipo di illegalità", ha concluso il primo cittadino.