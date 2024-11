Salerno, autobus ancora nel mirino: atto vandalico in piazza ad Ogliara Lancio di limoni congelati e pietre, i sindacati: "Ora basta"

Ieri sera, intorno alle ore 22:30, un autobus della linea 2 di Busitalia Campania è stato oggetto di un atto di vandalismo nella piazza di Ogliara. Il bus, partito alle 22:15 da Sordina, è stato colpito da un lancio di limoni congelati e pietre. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato molta paura tra i passeggeri e il personale di bordo. Lo rendono noto i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl del comparto trasporto.

"Esprimiamo la nostra più ferma condanna per questo grave atto di vandalismo e sottolineamo con forza che la sicurezza del personale e degli utenti è una necessità imprescindibile, non un costo. È fondamentale che vengano adottate misure preventive e di controllo per evitare il ripetersi di simili episodi, assicurando un ambiente sicuro e sereno per tutti".

Per i rappresentanti dei lavoratori servono risposte concrete: "Chiediamo alle autorità competenti di intensificare i controlli nelle aree più a rischio e sottolineiamo che Busitalia Campania deve attivare tutto ciò che è nelle loro possibilità per garantire la sicurezza. La tutela del personale e degli utenti deve essere una priorità assoluta.Ribadiamo la nostra solidarietà ai lavoratori e ai passeggeri coinvolti e ci impegniamo a continuare a lavorare per migliorare le condizioni di sicurezza sui mezzi pubblici".