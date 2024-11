Omicidio Vassallo: malore dopo l'arresto per il colonnello Fabio Cagnazzo Domani previsti gli interrogatori di garanzia. Cipriano è pronto a difendersi

Fabio Cagnazzo, il colonnello dei carabinieri coinvolto nell'inchiesta per l'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, si trova da ieri nell'ospedale militare di Roma. L'uomo ha avvertito un malore nel momento in cui i carabinieri del Ros gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Cagnazzo, già provato da problemi di salute, è stato trasferito nell'ospedale militare dove domani, alle 12, è previsto l'interrogatorio di garanzia. Cagnazzo, tuttavia, d'intesa con l'avvocato Ilaria Criscuolo, sembra intenzionato ad avvalersi della facoltà di non rispondere per poi impugnare l'ordinanza dinanzi al Tribunale del Risame. Il colonnello, tra l'altro, nei mesi scorsi avrebbe già fornito la propria versione dei fatti ai magistrati salernitani, sostenendo un'interrogatorio di oltre dieci ore.

È intenzionato a rispondere alle domande del gip, invece, l'imprenditore scafatese Giuseppe Cipriano. Il 59enne questa mattina ha incontrato in carcere il suo legale, l'avvocato Giovanni Annunziata, con il quale ha concordato la strategia difensiva. Anche Cipriano, infatti, già in passato ha fornito la sua versione dei fatti in sede d'interrogatorio. Posizione che, con ogni probabilità, sarà ribadita domani mattina dinanzi al gip del Tribunale di Salerno, rispondendo alle contestazioni ipotizzate dai magistrati salernitani.