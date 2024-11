Omicidio Vassallo, Ridosso risponde al giudice: terminato l'interrogatorio Il colloquio era iniziato ieri, da capire se l'ex collaboratore abbia fornito nuovi elementi

Dopo la prima parte svoltasi nella giornata di ieri, anche oggi Romolo Ridosso è comparso dinanzi al gip per completare l'interrogatorio di garanzia nell'ambito dell'inchiesta legata all'omicidio di Angelo Vassallo. Il 63enne, finito in carcere insieme ad altre tre persone con l'accusa di concorso in omicidio volontario, ha risposto alle domande del giudice come era accaduto anche in occasione degli interrogatori già sostenuti in passato. Il colloquio si è svolto in rogatoria fuori regione. Assistito dal suo legale, Ridosso ha risposto al giudice, fornendo la sua versione dei fatti. Da capire se l'ex collaboratore di giustizia abbia fornito nuovi elementi rispetto a quelli contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’arresto di quattro persone, tra cui due carabinieri. Sulla questione vige il più stretto riserbo, segno di come l'inchiesta per l'omicidio di Angelo Vassallo - dopo gli arresti di giovedì - sia entrata in una fase probabilmente cruciare per giungere alla verità dopo 14 anni di misteri ed ombre.