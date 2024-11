Inseguimento al quartiere Europa, spacciatore 20enne arrestato dalla Polizia Il classe 2004 è stato trovato in possesso di cocaina, crack ed eroina

Detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: sono le accuse contestate ad un giovane di Pontecagnano Faiano, arrestato dalla Squadra mobile a Salero durante un controllo.

L'indagato è stato trovato in possesso di cocaina, crack ed eroina in 37 involucri. Il presunto pusher, a bordo di un'auto, ha provato a sfuggire all'alt, sfrecciando ad alta velocità tra le strade del quartiere Europa.

L’inseguimento si è concluso in via Carnelutti, dove il giovane ha lanciato dal finestrino la sostanza stupefacente. Dai controlli è emerso che il classe 2004 non aveva mai conseguito la patente, ed è stato sanzionato anche per questo.

Gli agenti hanno sequestrato tre telefoni cellulari che, secondo gli agenti, venivano utilizzati per l'attività di spaccio. Il 20enne dovrà rispondere anche di danneggiamento aggravato, dal momento che durante la fuga ha anche speronato l'auto della polizia.