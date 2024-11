Incidente sull’A2 tra San Mango e Salerno: ferite quattro persone Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella tarda mattinata sull’autostrada A2, nel tratto compreso tra San Mango Piemonte e Fratte (chilometro 11), in direzione Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ed un’auto si sono scontrati in galleria. Nell’impatto sono rimaste ferite 4 persone, una delle quali ha riportato politraumi. Uno dei due mezzi ha riportato danni ingenti. Sul posto sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza del Vopi e un’ambulanza della Croce Rossa. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Stradale.