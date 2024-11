Gli interrogatori per l'omicidio Vassallo, l'ex carabiniere: "Sono innocente" Cioffi si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha rilasciato una dichiarazione spontanea

Una dichiarazione spontanea, avvalendosi poi della facoltà di non rispondere: seconda tranche di interrogatori per i quattro indagati nell'omicidio di Angelo Vassallo.

Dopo Cagnazzo e Cipriano, oggi è toccato all'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi, detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

Al cospetto del gip di Santa Maria Capua Vetere che lo ha sentito in rogatoria, Cioffi, difeso dall'avvocato Giuseppe Stellato, ha ribadito la sua estraneità alle accuse che gli vengono contestate.

"Sono innocente" ha detto Cioffi: nei prossimi giorni sarà presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Napoli, in cui la difesa di Cioffi punterà, per ottenere l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, sul valore "altamente indiziario" delle accuse formulate dalla Procura guidata da Giuseppe Borrelli nei confronti dell'ex carabiniere.