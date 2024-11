Scontri dopo Angri-Matera, il questore Salerno emette 23 Daspo Tafferugli ed azioni violente anche contro i Carabinieri

Il questore di Salerno ha emesso 23 provvedimenti Daspo a carico di altrettanti tifosi dell’U.S. Angri 1927 a seguito degli episodi di violenza verificatisi ad Angri lo scorso 14 gennaio in occasione dell’incontro di calcio Angri-Matera valido per il campionato di Serie D. In particolare, al termine della gara durante le fasi del deflusso, un folto gruppo di facinorosi tifosi locali, in più occasioni, si è reso responsabile di tafferugli ed azioni violente anche contro i Carabinieri impiegati in servizio di ordine pubblico. I successivi accertamenti della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno e le attività investigative svolte dai Carabinieri della Stazione di Angri hanno consentito di identificare 23 persone, 3 delle quali ritenute responsabili delle lesioni causate al comandante della Stazione Carabinieri di Angri. A loro carico il questore di Salerno ha emesso altrettanti provvedimenti di Daspo sportivo con una durata dai 2 ai 7 anni.