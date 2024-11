Tragedia a Capaccio Paestum: 23enne muore in un incidente stradale Si è scontrato con la sua bicicletta contro un'auto

Tragedia a Capaccio Paestum. Un ragazzo di 23 anni di origine straniera è morto in un incidente stradale. Il giovane era a bordo della sua bicicletta elettrica quando, per cause ancora non chiare, si è scontrato con un’automobile sulla strada provinciale 11, nei pressi di un distributore di carburante.

Il 23enne del Bangladesh è morto sul colpo, inutili i soccorsi dei sanitari della Croce Rossa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale.