Minacciano un passante con la pistola e gli rubano 100 euro e l'auto: arrestati Nei guai due salernitani, in azione la polizia. E' successo a Battipaglia

La polizia ha arrestato due salernitani, uno posto in carcere, l'altro ai domiciliari, per rapina aggravata. Il 13 settembre scorso a Battipaglia avrebbero picchiato brutalmente un passante rubandogli prima il marsupio e cento euro e poi l'auto, andando via a bordo della vettura minacciando la vittima e tutti i presenti con una pistola. Uno degli indagati era già ai domiciliari, disposto quindi l'aggravamento della pena.