Trovato in possesso di crack e cocaina, arrestato 27enne Il giovane è stato incastrato dai carabinieri

I carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato un 27enne di Angri, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato trovato in possesso di poco più di 20 grammi tra crack e cocaina, già divise in dosi. Sequestrati anche 255 euro in contanti, ritenuto provente dell'attività di spaccio. Il 27enne è stato posto ai domiciliari.