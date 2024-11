Angri, 34enne si schianta con l'auto contro un muro e perde la vita Indagini in corso dei carabinieri

Strade di sangue nell'Agro Nocerino Sarnese. All'alba ha perso la vita un 34enne (A.R. le sue iniziali), rimasto vittima di un incidente in via Badia. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che viaggiava a bordo di una Mercedes Classe A, si è schiantato contro un muro di un'abitazione privata. L'impatto è stato violentissimo, al punto da provocare la morte sul colpo del 34enne. Il giovane, nativo di Scafati, era residente ad Angri. Inutili i soccorsi. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Al momento non è stato ancora stabilito se sarà effettuata o meno l'autopsia. Dolore e sgomento nell'Agro Nocerino Sarnese.