Sarno, investito in via Mancuso: perde la vita anziano Disposta l'autopsia, sul caso indagano gli agenti della Polizia Locale

Un anziano (A.C. le sue iniziali) ha perso la vita a seguito di un investimento avvenuto nella serata di ieri a Sarno. L'uomo, intorno alle 20, è stato investito in via Mancuso, all'incrocio con via Provinciale Amendola. Per lui non c'è stato nulla da fare. La Procura di Nocera Inferiore ha disposto l'autopsia. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale di Sarno per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.