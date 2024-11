Incendio a palazzo Genovese: sopralluogo del sindaco Napoli Si indaga per capire la natura del rogo, l'area posta sotto sequestro

Si valutano i danni dell'incendio ha colpito domenica mattina all'alba Palazzo Genovese, storico edificio in zona Largo Campo, a Salerno. Sono intervenuti i vigili del fuoco, evacuato un intero piano e alcune attività commerciali limitrofe.

L'area è stata posta sotto sequestro, disagi anche per i locali dell' Arci Salerno. In corso le indagini per accertare la natura del rogo, il sindaco Vincenzo Napoli è stato sul posto per un sopralluogo questa mattina.