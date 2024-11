Pellet sequestrato donato dalla Guardia di Finanza alla Croce Rossa Andranno ai cittadini più bisognosi della comunità di Agropoli

La Guardia di Finanza di Salerno ha realizzato l’ulteriore iniziativa di solidarietà a favore del Comitato della Croce Rossa Italiana di Agropoli, donando oltre 5.000 kg di pellet.

Il combustile era stato sequestrato all’esito di un’attività di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale eseguita dalle Fiamme Gialle della locale Compagnia, perché esposto per la vendita munito di indicazioni mendaci ed ingannevoli circa le sue reali caratteristiche, così che gli ignari consumatori sarebbero potuti incappare nell’acquisto di prodotti a basso potere calorifico al prezzo di quelli con più elevata capacità energetica.



La competente Autorità Giudiziaria, su richiesta dei finanzieri, rilevata l’effettiva esigenza ed il sicuro utilizzo a fini umanitari della merce oggetto di provvedimento cautelare, ha così disposto la devoluzione delle complessive 336 confezioni di pellet, del peso di 15 kg cadauna, ai cittadini più bisognosi della comunità.



Alla consegna, avvenuta presso la sede della Compagnia di Agropoli, hanno presenziato i rappresentanti dell’associazione di volontariato che quotidianamente si adoperano per i meno fortunati ed i militari che hanno effettuato il sequestro.



L’attività odierna testimonia, ancora una volta, la particolare attenzione che la Guardia di Finanza rivolge anche al perseguimento dei più ampi fini sociali, in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria ed il comitato della Croce Rossa Italiana, permettendo di destinare a opere benefiche i frutti di attività illecite che, oltre a danneggiare la collettività, penalizzano la libera concorrenza e l’imprenditoria sana, onesta e rispettosa delle regole del mercato.