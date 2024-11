Battipaglia: nasconde la droga sotto al letto, arrestato cittadino magrebino In azione la polizia

Il 20 novembre scorso, agenti del Commissariato di Battipaglia, hanno arrestato un cittadino magrebino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, lo straniero è stato individuato in possesso di 21 grammi di droga del tipo hashish, suddivisa in 15 dosi. I poliziotti hanno rinvenuto anche 4 dosi di cocaina del peso di circa 1,30 grammi e tutto il materiale per il confezionamento. Tutto sarebbe stato nascosto sotto al letto dell'indagato.