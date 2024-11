Perseguita la vicina di casa: arrestato un 26enne di Agropoli In azione i carabinieri

Il 21 novembre, a Torchiara, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno arrestato un 26enne del luogo indagato per “atti persecutori e danneggiamento" nei riguardi di una vicina di casa.

Allo stato delle indagini, l'arrestato avrebbe dapprima minacciato la donna per poi danneggiarle l'auto.

L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di convalida dell'arresto da parte dell'A.G.