Frode informatica, arrestato a Salerno a bordo di un treno Si tratta di un 45enne destinatario di un mandato di arresto europeo

Un 45enne, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per frode informatica, è stato bloccato dalla Polfer Campania a bordo di un treno, all'altezza di Salerno. Il ricercato è stato individuato nel corso di controlli per la prevenzione e la repressione dei reati sui convogli. Dopo l' identificazione il 45enne, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Salerno, è stato condotto in carcere.

Nell'arco della giornata gli agenti hanno controllato, presso gli scali ferroviari della Campania 1.134 persone 180 delle quali sono risultate con precedenti di polizia.