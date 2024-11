Scafati, paura in ospedale per un incendio a Malattie Infettive Le squadre antincendio Gsa hanno evitato il peggio: ipotesi corto circuito

Paura nel pomeriggio all’ospedale di Scafati per un principio di incendio verificatosi nel reparto di Malattie Infettive. Le fiamme sono divampate nella stanza della coordinatrice che si trova nel corridoio di collegamento tra le due ali dell'ospedale e, quindi, in un’area dove non ci sono pazienti. Il tempestivo intervento delle squadre antincendio Gsa - che operano h24 all’interno dell’ospedale - ha evitato il peggio: gli operatori sono riusciti a sedare subito le fiamme, evitando anche che il fumo si propagasse all’interno della struttura ospedaliera. Sul posto, subito dopo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco: da una prima ricostruzione pare che l’incendio sia stato provocato da un corto circuito.

L'Asl Salerno, con una nota, ha comunicato che la situazione è tornata rapidamente alla normalità, grazie all’efficace funzionamento del sistema di gestione dell’emergenza antincendio realizzato dall’Azienda negli ultimi due anni, oltrechè del pronto intervento del personale interno e dei Vigili del fuoco.La Direzione ospedaliera rassicura la cittadinanza: non vi è stata nessuna chiusura, nessuna chiusura di reparto, né interruzione delle attività, e nessun operatore ha riportato danni e lesioni. La situazione, pertanto è ritornata alla normalità nella stessa serata.