Battipaglia, schianto nella notte in auto: grave un 28enne L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo autostradale

Un 28enne originario di Battipaglia è ricoverato in Rianimazione a seguito di un grave incidente avvenuto nella notte nei pressi dello svincolo autostradale di Battipaglia. Il giovane era alla guida di un'Audi A1 quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada ed ha impattato contro il guard rail. L'impatto è stato violentissimo: soccorso da un'auto medica e da un'ambulanza del Vopi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Battipaglia dove ora è ricoverato in condizioni critiche. Nell'auto con lui c'era anche una ragazza che, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze.