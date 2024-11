Salerno, scoperto un rave party abusivo a Giovi: identificati 125 giovani Tra i partecipanti anche diversi minorenni, sequestrata droga

Le forze dell'ordine hanno scoperto ed interrotto un rave party abusivo che si è tenuto nella notte tra sabato e domenica a Giovi, rione collinare di Salerno. Questa mattina la Questura ha coordinato un blitz interforze che ha visto impegnati poliziotti, carabinieri e finanzieri. Le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nel terreno dove, al loro arrivo, erano presenti ancora centinaia di ragazzi. In particolare sono stati identificati 125 giovani maggiorenni, molti dei quali di età compresa tra i 24 ed i 25 anni. Presenti anche 12 minori che, dopo gli accertamenti, sono stati affidati alle famiglie.

Secondo una prima ricostruzione la “festa” sarebbe iniziata nel tardo pomeriggio di ieri ed è proseguita per tutta la notte. In tanti nella zona hanno udito la musica ad alto volume proveniente dal terreno. Le forze dell'ordine hanno rinvenuto e sequestrato – per il momento a carico di ignoti - anche sostanze stupefacenti utilizzate per lo “sballo”. Sono in corso accertamenti da parte della Digos della Questura di Salerno: al vaglio anche la posizione del proprietario del terreno che dovrà essere ascoltato.