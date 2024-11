Cade dal camion mentre carica legna: muore 58enne Non ce l'ha fatto l'uomo di Futani

Non ce l’ha fatta Angelo Rosalia, il 58enne rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Futani. E' morto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. L'incidente si è verificato a Castinatelli, nel comune di Futani. Stava caricando la legna sul suo camion, quando, per cause da accertare, è caduto al suolo, battendo forte la testa, procurandosi un gravissimo trauma cranico. Dolore a Futani, in una nota il cordoglio:

"Siamo, nuovamente, privati di una costola della nostra ossatura portante di paese. Perdiamo l'uomo, il marito, il padre, l'amico, l'essenza e l'immagine del lavoro duro, delle giornate spese a costruire un'esistenza di esempio per i propri figli. Ci stringiamo, tutti insieme, in un abbraccio di vicinanza profonda alla famiglia tutta. Angelo continuerà, nei singoli gesti votati al suo ricordo quotidiano. Fai buon viaggio".