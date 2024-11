Salerno, ruba circa 2mila euro dalle cassette delle offerte delle chiese Avrebbe portato via circa 2mila euro: è stato colpito dal divieto di dimora in città

I carabinieri della Stazione di Salerno Duomo hanno eseguito un'ordinanza della misura cautelare del divieto di dimora nei confronti di M.V., ritenuto responsabile di furto aggravato. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura. Secondo la ricostruzione accusatoria, l'uomo avrebbe danneggiato e sottratto il denaro contenuto nelle cassette delle offerte in diverse parrocchie cittadine. Nel complesso ha portato via circa 2mila euro, rendendosi responsabile di 7 furti nelle chiese del centro cittadino. Nel mirino sono finite la chiesa di Piazza San Francesco, la chiesa di piazza Sant'Agostino e la chiesa di Santa Croce e San Felice nel quartiere di Torrione. Il modus operandi sarebbe stato sempre lo stesso: dopo aver danneggiato le cassette delle offerte, si sarebbe appropiato delle offerte contenute, allontanandosi con i soldi. Per lui, in seguito alle indagini effettuate dai carabinieri, è scattato il divieto di dimora nel comune di Salerno.