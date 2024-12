Schiacciato da un albero all'Università: Eboli prega per Carmine Il Comune: "Speriamo che le condizioni possano migliorare, non perdiamo la speranza"

Sono ore di grande apprensione per la comunità di Eboli, in ansia per le condizioni di salute di Carmine, uno dei tre ragazzi rimasti feriti al campus di Fisciano dal crollo di un grosso albero. Il 25enne ha riportato lesioni gravissime per le quali è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Attualmente il giovane è ricoverato in Terapia Intesiva al "Ruggi" di Salerno dove le sue condizioni vengono monitorate costantemente. Il peso dei rami gli ha provocato un importante trauma cranico, uno pneumotorace e lesioni alla spina dorsale. La prognosi resta riservata. “Siamo vicini alla famiglia in questo difficile momento”, si legge sul profilo social ufficiale del Comune di Eboli. “Non abbandoniamo la speranza che le condizioni del nostro giovane concittadino possano migliorare”, le parole del Comune, a cui hanno fatto seguito tanti messaggi di sostegno, vicinanza e speranza da parte dei cittadini ebolitani.

Sono serie ma meno gravi le condizioni degli altri due ragazzi feriti, un 25enne di Petina ed un 20enne di Altavilla Silentina. Entrambi sono ricoverati in Ortopedia per le fratture riportate, una delle quali ha interssato il bacino.