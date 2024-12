Albero crollato all'Università, la Fondazione: "Chiariremo la nostra estraneità" "Abbiamo effettuato i compiti di controllo, provvedendo a contestare eventuali inadempienze"

Dopo la nota diffusa nella mattinata di ieri dall'Università degli Studi di Salerno, anche la Fondazione Universitaria è tornata sui fatti avvenuti lo scorso 30 novembre nel campus di Fisciano e che - a seguito del crollo di un albero - hanno provocato il ferimento di tre studenti.

Con una nota diffusa dall'avvocato Andrea Castaldo, la Fondazione ha chiarito la propria posizione, fornendo alcuni chiarimenti.

"Quale legale della Fondazione Universitaria dell’Università degli Studi di Salerno, con riferimento all’incidente del 30.11 e alle notizie non sempre precise apparse sui media, si rendono necessari alcuni chiarimenti", si legge nella nota. "In primo luogo la Fondazione rinnova la intensa vicinanza e i sentimenti di profondo affetto nei confronti dei giovani rimasti feriti nel tragico evento e di tutti i familiari. Continua a seguire l’evoluzione clinica dei ricoverati anche attraverso il contatto con il personale medico e paramedico che li ha in cura e ha in avanzato stadio di conclusione l’adozione di iniziative concrete di solidarietà. Nel contempo rassicura la comunità studentesca e tutti gli utenti circa l’affidamento di operazioni straordinarie di messa in sicurezza e controllo dell’intero parco arboreo, operazioni in svolgimento, data l’urgenza", spiega l'avvocato Castaldo.

"Per il doveroso riserbo per le indagini in corso, non pare opportuno entrare nel merito della vicenda, semplicemente ricordando come il contratto in essere tra la Fondazione e la società affidataria prevedeva la gestione, la cura, il monitoraggio, gli interventi esclusivamente in capo a quest’ultima. La Fondazione ha costantemente effettuato i compiti di controllo, provvedendo - anche attraverso audit - a contestare l’inadempimento delle prestazioni contrattuali, laddove riscontrate. La Fondazione è a completa disposizione dell’Autorità inquirente, nella quale ripone la massima fiducia, convinta che potrà chiarire in tempi rapidi l’estraneità al tragico evento occorso e l’assenza di ogni responsabilità".