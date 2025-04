Salernitana, la serie A non basta per l’addio di Lovato: spunta una clausola Ci sarebbe un ulteriore vincolo per far scattare l'obbligo di riscatto del difensore

La corsa verso la serie A del Sassuolo potrebbe non bastare alla Salernitana per incassare i 4 milioni di euro dal cartellino di Matteo Lovato, inseriti nell’accordo stabilito nello scorso agosto con i neroverdi. Dopo la gioia in casa emiliana per il pari dello Spezia a Mantova che ha consegnato il ticket per il ritorno in massima serie alla squadra di Grosso, il destino di Matteo Lovato in maglia neroverde è appeso ad un filo sempre più sottile.



Oltre alla promozione, per far scattare l’obbligo di riscatto da 4 milioni di euro sarebbe stato inserito anche il vincolo di 23 presenze da almeno 45 minuti per il difensore di proprietà della Salernitana. Una condizione che non si attiverà in questo finale di stagione: nelle 17 presenze fin qui registrate sono 14 quelle con oltre 45 minuti. Con cinque partite dalla fine, per Lovato l’obbligo di riscatto dunque non arriverà. Possibile però che tra le due società possa esserci una nuova trattativa per permettere al calciatore di restare in Emilia.