Ancora sangue sulle strade: schianto sulla Provinciale, muore una donna L'incidente è avvenuto sull'arteria che collega Contursi a Oliveto Citra e Colliano

Si allunga il tragico elenco di vittime della strada in provincia di Salerno. Nel pomeriggio una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla Provinciale tra Contursi Terme e Oliveto Citra.

Per cause in corso di accertamento, un'auto è finita fuori strada andandosi a schiantare contro un muro. Ad avere la peggio nell'impatto la donna seduta sul lato passeggero, per la quale non c'è stato nulla da fare.

Sul sinistro indagano i carabinieri.