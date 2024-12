Capaccio, droga nella roulotte: in carcere due extracomunitari L'attività è stata eseguita dagli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia

A Capaccio Paestum, in località Laura, gli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia hanno tratto in arresto O.M e S.E., quest'ultimo già sottoposto agli arresti domiciliari. I due stranieri sono ritenuti responsabili di detenzione di sostanza stupefacente. In particolare sarebbero stati trovati in possesso di 5 grammi di crack e di materiale per il confezionamento.

Dopo attente indagini, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione della roulotte dimora di uno degli extracomunitari, utilizzata per l’attività di spaccio. All’interno della stessa è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, denaro e due cellulari.

Su disposizione del pm di turno, gli indagati sono stati associati alla Casa Circondariale di Fuorni, in attesa della convalida dell’arresto.