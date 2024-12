Terrore a Montecorvino Pugliano, bambina di 6 anni investita da un’auto Ha riportato un trauma alla testa ed una sospetta frattura del femore

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Montecorvino Pugliano, in via Rossi, nei pressi dell'ufficio postale. Per cause ancora in corso di accertamento una bambina di 6 anni è stata investita da un'auto. Da una prima ricostruzione pare che abbia attraversato improvvisamente, forse nel tentativo di raggiungere qualcuno dall'altro lato della strada. Il conducente della vettura, un 50enne, si e subito fermato ed ha prestato i soccorsi.

La piccola ha riportato un trauma alla testa ed una sospetta frattura del femore. È stata trasportata all’ospedale di Salerno per gli accertamenti del caso da un'ambulanza del Vopi, intervenuto anche con una automedica. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione.