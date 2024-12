Omicidio Vassallo: procuratore Salerno: "Svolta, ma serve rispetto" "Si farà il processo e si vedrà"

Premette che "del merito" del procedimento riguardante l'omicidio del sindaco 'pescatore' Angelo Vassallo non parla il procuratore della Repubblica di Salerno, Giuseppe Borrelli, rispondendo ai cronisti a margine di una conferenza stampa all'Universita' di Salerno. "Pero' - aggiunge - credo che ci sia da dire solo una cosa: bisogna, in qualche maniera, prendere atto di quello che e' successo, rispettare anche, e lo dico soprattutto in relazione a un procedimento cosi' complesso, la presunzione di innocenza degli indagati fino a una sentenza definitiva".

"Si fara' il processo e si vedra' - prosegue Borrelli - e l'ipotesi accusatoria verra' sottoposta al vaglio di un giudice, cosi' come e' nella fisiologia di ogni sistema giudiziario". Il 7 novembre scorso quattro persone sono state arrestate nell'ambito dell'inchiesta. "E' chiaro - constata il capo dei pm salernitani - che ci sono state delle svolte importanti, le avete viste. Pero', si tratta di un procedimento che, attualmente, e' ancora in fase di indagine, il cui dibattimento deve ancora celebrarsi. Quindi, le cose vanno prese per quella che e' la loro effettiva dimensione attuale". Ai giornalisti che gli chiedono se si puo' parlare di sistema Cilento, il procuratore risponde: "Non mi faccia queste domande perche' proprio rifuggono dalla mia dimensione sia dialettica che concettuale. Cioe', io faccio i processi e non frequento sistemi".