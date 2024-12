Albero crollato all'Università, l'Ateneo: "Presentato un esposto" Nota dell'Unisa: "Avviati accertamenti per rilevare omissioni e carenze"

L'Università degli Studi di Salerno torna sul tragico crollo delll'albero avvenuto sabato 30 novembre e che ha provocato il ferimento di tre studenti, uno dei quali lotta per la vita in terapia intensiva. L'Ateneo ha precisato di aver avviato accertamenti per rilevare eventuali omissioni e carenze e di aver presentato un esposto all'Autorità Giudiziaria, riportando gli esiti delle verifiche effettuate:

"In riferimento al tragico evento dello scorso sabato 30 novembre, l’Ateneo tiene a comunicare che, nell’immediatezza dei fatti, ha conferito incarico all’Ufficio legale con il compito prioritario di acquisire ogni elemento utile - anche, ma non solo, per il tramite della Fondazione universitaria cui è affidata la conduzione esclusiva del servizio di gestione e manutenzione del patrimonio verde - a ricostruire la catena di eventi verificatisi prima dell’accaduto, con il duplice obiettivo, da un lato, di rilevare omissioni e carenze e, dall’altro, di verificare la sussistenza di eventuali condotte irregolari poste in essere in dispregio anche della notevole contribuzione economica, prestata dall’Ateneo, per il corretto adempimento contrattuale del servizio. Gli esiti delle verifiche sono stati riportati in un esposto presentato alla Autorità Giudiziaria competente.

Si comunica, inoltre, che è in corso di svolgimento da parte dell’Ateneo, attraverso il proprio Ufficio tecnico, un’attività di monitoraggio circa l’effettività degli interventi volti a tutelare la sicurezza di tutti gli utenti dei Campus, anche attraverso l’impiego di professionalità esterne.

Nel costante e quotidiano contatto con il personale medico, l’Ateneo conferma la vicinanza di tutta la comunità universitaria ai giovani feriti e alle loro famiglie in questo momento estremamente delicato".