Albero crollato al campus di Fisciano: indagate sei persone Atto dovuto per consentire la nomina di un perito

Sei persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Nocera Inferiore per il crollo dell'albero avvenuto lo scorso 30 novembre al campus di Fisciano dell'Università di Salerno e che ha provocato il ferimento di tre ragazzi, uno dei quali lotta per la vita in Rianimazione. Sotto la lente degli investigatori sono finiti funzionari amministrativi dell'Ateneo e la ditta incaricata della manutenzione del verde. Per il momento si tratta di un atto dovuto, anche per consentire la nomina di un perito che dovrà analizzare le condizioni del fusto crollato.