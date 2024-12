Battipaglia, 76enne derubato da due operatori del 118: denunciati Indagini della Polizia di Stato

Ha dell'incredibile quanto accaduto nei giorni scorsi al pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia: un 76enne di Giffoni Valle Piana sarebbe stato derubato da due operatori del Saut di Eboli che, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, gli avrebbero sottratto il portafogli, prelevando mille euro con il bancomat. Le indagini degli agenti hanno consentito di ricostruire quanto accaduto e di denunciare i due operatori infedeli. I fatti si sono verificati lo scorso 28 novembre: la vittima, originaria di Giffoni Valle Piana, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Battipaglia, a seguito di un malore accusato in strada. Le condizioni dell'uomo, però, hanno reso necessario un trasferimento nel nosocomio di Vallo della Lucania. Quando i familiari si sono recati a Battipaglia per recuperare gli effetti personali del 76enne, hanno notato subito qualcosa che non andava: sul display del cellulare, infatti, comparivano due notifiche della banca che informava di due prelievi da 500 euro, avvenuti in due minuti. Le indagini dei poliziotti hanno chiarito quanto accaduto, facendo scattare la denuncia per i due operatori infedeli.