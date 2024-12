Salerno, polizia in azione contro i parcheggiatori abusivi Divieto di soggiorno per un anno nei confronti di un uomo

Hanno interessato diverse zone strategiche della città le attività effettuate nel territorio di Salerno dal personale della locale Questura per un contrasto ancora più efficace al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. In particolare, in questi giorni è stata emessa la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con divieto di soggiorno nel comune di Salerno, della durata di un anno, su proposta del Questore della provincia, nei confronti di un uomo che svolgeva abitualmente attività di parcheggiatore abusivo in varie zone della città.

Oltre ad essere stato più volte controllato in compagnia di pregiudicati e a non essersi mai dedicato ad un'occupazione lavorativa stabile, si è reso autore di numerosi reati che hanno messo in pericolo la tranquillità pubblica per le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio e dei divieti di frequentazione di determinati luoghi, a lui imposti in ragione prevalentemente della sua attività di parcheggiatore abusivo nella città di Salerno.