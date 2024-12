Incidente stradale sull'A2, nei pressi di Salerno: grave 47enne Coinvolte tre auto, 4 i feriti. Sul posto i vigili del fuoco

Incidente stradale intorno alle 12.45 sull'A2, nei pressi dell'uscita di Fratte, a Salerno. A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, tre auto. Quattro le persone rimaste ferite nello scontro, una è grave. Il 47enne è stato estratto dall'abitacolo della vettura dai vigili del fuoco del distaccamento di Giffoni giunti sul posto, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere agli operatori di ripristinare la pulizia della sede stradale e la messa in sicurezza delle altre vetture coinvolte.