Si finge carabiniere e tenta di truffare una donna: arrestato E' successo a Giffoni Valle Piana

Arrestato finto carabiniere per tentata truffa aggravata a Giffoni Valle Piana. L’uomo – secondo quanto ricostruito dai militari della locale Stazione – sisarebbe spacciato telefonicamente per un carabiniere dell’Arma ed avrebbe chiesto ad una donna del denaro necessario a tutelare il nipote coinvolto in un incidente stradale, dicendo ci sarebbero state gravi conseguenze legali a suo danno in caso di rifiuto.