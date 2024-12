Pagani: ruba arance in un terreno e minaccia la proprietaria, arrestato L'uomo è finito agli arresti domiciliari

Lo scorso 9 dicembre, a Pagani, i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per "rapina impropria" un uomo del luogo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'anziano si sarebbe introdotto all'interno di un terreno privato, asportando dallo stesso una certa quantità di agrumi; vistosi scoperto dalla proprietaria, nel frattempo sopraggiunta, l'avrebbe minacciata di morte, impiegando anche delle cesoie per intimidire la vittima. I militari, intervenuti, lo hanno poi bloccato e tratto in arresto. A seguito dell'udienza di convalida dell'arresto, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.