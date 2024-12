Giffoni Valle Piana, paura in centro: abitazione avvolta dalle fiamme La casa era disabitata, paura per i residenti della zona

Si sono vissuti attimi di paura questa mattina nel centro di Giffoni Valle Piana. In via De Rossi, alle spalle dell’area mercatale, un’abitazione è stata interessata da un vasto incendio. Fortunatamente non si registrano feriti, anche perché la casa era disabitata. A far scattare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti dalla nube di fumo. In pochi secondi però le fiamme hanno inghiottito l’edificio. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco della caserma di Giffoni Valle Piana che, non senza fatica, sono riusciti a domare le fiamme. Si indaga sulla causa che ha portato al rogo. Chiuso al traffico il tratto di strada per permettere i soccorsi. Tanta la paura soprattutto per gli abitanti delle varie abitazioni collegate all’edificio abbandonato da anni e più volte attenzionato dal comune di Giffoni Valle Piana.