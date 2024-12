Salerno, giovane investita da uno "scooter pirata" mentre attraversa Ha riportato ferite alla gamba e alla testa, identificato dalla Polizia l'investitore

Paura nella serata di ieri in via Parmenide, a Salerno, dove una giovane è stata investita da uno scooter. La persona che era alla guida del motociclo, dopo aver travolto il pedone, non si è fermata per prestare i soccorsi e si è dato alla fuga. La ragazze ferita è stata trasportata al pronto soccorso dove le sono state riscontrate ferite alla gamba e alla testa ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti che, dopo aver avviato le indagini, sono riusciti a identificare la persona che era alla guida dello scooter: si tratta di un minorenne che è stato denunciato.