Agropoli: anziana investita da un motorino, in codice rosso in ospedale Il giovane alla guida del mezzo era senza patente e assicurazione

Incidente ad Agropoli, in via Chili, un'anziana è stata investita in strada da un motorino. La donna, soccorsa dai sanitari del 118 è stata portata in ospedale in codice rosso. Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia Municipale. Il conducente del mezzo a due ruote è risultato senza patente e assicurazione. Il veicolo è risultato già sottoposto a sequestro.

Il giovane è stato multato e denunciato per lesioni personali gravi o gravissime. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.