Sequestrati circa 11mila prodotti natalizi non a norma I controlli della Guardia di finanza di Salerno

Intensificati i controlli natalizi da parte del comando provinciale della Guardia di finanza di Salerno. I militari della compagnia di Vallo della Lucania hanno individuato un grande magazzino che, in occasione delle prossime ricorrenze, aveva allestito parte del negozio con numerosi giocattoli, accessori e gadget a tema.

La verifica avviata sui prodotti rinvenuti ha permesso di constatarne la loro difformità rispetto ai requisiti previsti dagli standard di sicurezza della normativa europea e nazionale.

Scattati i sigilli per 11mila prodotti natalizi, per un valore complessivo di circa 5mila euro. Il titolare dell'attività commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio, per le sanzioni del caso.