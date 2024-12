Incendio a Salerno, in corso monitoraggio degli inquinanti atmosferici In azione l'Arpac

L'Arpa Campania fa sapere che è in corso da stamattina il monitoraggio di diossine, furani, polveri, idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), metalli pesanti dispersi in atmosfera nei pressi del sito di Salerno Pulita di recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (zona industriale di Salerno), dove stanotte è divampato un incendio che – a una prima osservazione – ha interessato materiale organico e componenti di un deposito, in plastica, legno, ferro.

Stamattina alle 8 l’incendio appariva in fase di avanzato spegnimento da parte dei Vigili del fuoco, con la presenza di residue fumarole. Tecnici del dipartimento Arpac di Salerno, intervenuti su richiesta degli stessi Vigili del fuoco, hanno installato sul posto strumentazione utile per ottenere un quadro della qualità dell’aria nell’area interessata dall’evento. I risultati degli accertamenti verranno diffusi non appena disponibili.