In fiamme un'abitazione a Teggiano: evacuate alcune famiglie Sul posto i vigili del fuoco

Paura il giorno di Natale a Teggiano, un incendio ha interessato un’abitazione, le fiamme si sono sviluppate sul tetto. Il rogo sarebbe partito a causa di un problema alla canna fumaria.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. sono giunti rapidamente sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. In via precauzionale, alcune famiglie sono state evacuate.